T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Dienstagnachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 236,57 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 236,57 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 235,95 USD ab. Bei 236,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.409 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 198,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2024). Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 15,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,58 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 2,83 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

