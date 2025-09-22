DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.277 -0,2%Nas22.567 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,68 +1,7%Gold3.781 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Aktienkurs aktuell

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zieht am Dienstagabend an

23.09.25 20:24 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zieht am Dienstagabend an

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 238,64 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
200,30 EUR 0,64 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 238,64 USD zu. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 238,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 418.995 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,79 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,58 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

T-Mobile US-Aktie stabil: Wechsel an der Unternehmensspitze

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

