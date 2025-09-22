DAX23.717 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.359 +0,1%Nas22.589 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
T-Mobile US im Blick

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US schiebt sich am Nachmittag vor

24.09.25 16:09 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 241,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
204,80 EUR 4,50 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 241,67 USD. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 242,00 USD zu. Mit einem Wert von 238,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.876 Stück gehandelt.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 14,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 200,88 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 20,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 267,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21,13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

