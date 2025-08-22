T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von T-Mobile US zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der T-Mobile US-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 251,99 USD.
Mit einem Wert von 251,99 USD bewegte sich die T-Mobile US-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 253,39 USD zu. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 251,69 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 88.409 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 9,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,65 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Abschläge von 23,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.
Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,83 USD je T-Mobile US-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
