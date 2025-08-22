DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Kurs der T-Mobile US

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Kurseinbußen

25.08.25 20:24 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 250,45 USD.

Das Papier von T-Mobile US befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 250,45 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 250,08 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 253,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 513.875 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 10,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 23,08 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,58 USD, nach 2,83 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

