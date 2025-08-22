T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US kommt am Abend kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 251,08 USD.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der T-Mobile US-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 251,08 USD. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 252,22 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 249,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 249,78 USD. Zuletzt wechselten 356.007 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,65 USD am 07.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 23,27 Prozent sinken.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,58 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.

T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

