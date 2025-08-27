T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von T-Mobile US

So bewegt sich T-Mobile US

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 250,10 USD.

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 250,10 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 249,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 250,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 57.776 T-Mobile US-Aktien.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 192,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,00 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

