Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag billiger

29.08.25 16:10 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag billiger

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 249,93 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 249,93 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 249,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,03 USD. Zuletzt wechselten 57.570 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (276,49 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Gewinne von 10,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 192,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,92 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,58 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
30.04.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

