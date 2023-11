T. Rowe Price hält die Dividende stabil

Die amerikanische Investmentfirma T. Rowe Price Group Inc. (ISIN: US74144T1088, NASDAQ: TROW) wird am 29. Dezember 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 1,22 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 15. Dezember 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,88 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 90,50 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,39 Prozent. Anfang Februar 2023 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 1,7 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Es war die 37. jährliche Anhebung in Folge.

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 1,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,59 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) lag bei 453,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 384,4 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 17,02 Prozent im Minus (Stand: 31. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 20,12 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de