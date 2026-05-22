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T T hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

24.05.26 06:35 Uhr

T T präsentierte am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 INR, nach -0,180 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 570,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T T 624,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 INR gegenüber 0,190 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,92 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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