T3 Defense gewährte Anlegern Blick in die Bücher
T3 Defense hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 30,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -252,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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