TAAL Tech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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TAAL Tech hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
TAAL Tech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,16 INR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,56 Prozent auf 686,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 488,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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