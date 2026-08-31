DAX 26.399 -0,6%ESt50 6.469 -0,2%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,07 -0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.590 +1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 91,2 +2,1%Gold 4.435 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

TABELLE/Bundesländer melden höhere Inflation im August

DOW JONES---Der Inflationsdruck in Deutschland ist im August leicht gestiegen. In allen sechs Bundesländern, in denen Daten erhoben wurden, erhöhten sich die jährlichen Inflationsraten auf 2,6 bis 3,1 Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Im Vormonat hatten sie bei 2,7 bis 2,8 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in den sechs Bundesländern um 0,1 bis 0,3 Prozent.

Werbung

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,8) Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,9 (2,8) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

August Juli

Bayern +0,2% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj

Baden-Württemberg +0,1% gg Vm +0,8% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,5% gg Vj

Sachsen +0,1% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj

Hessen +0,3% gg Vm +0,7% gg Vm

Werbung

+3,0% gg Vj +2,7% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm +0,9% gg Vm

+2,9% gg Vj +2,7% gg Vj

Brandenburg +0,3% gg Vm +0,7% gg Vm

+3,1% gg Vj +2,7% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,2% gg Vm* +0,8% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,9% gg Vj* +2,8% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Werbung

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.