TABELLE/Bundesländer melden höhere Inflation im Juli

30.07.26 10:15 Uhr

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Juli gestiegen. In allen sechs Bundesländern, in denen Daten erhoben wurden, erhöhten sich die jährlichen Inflationsraten auf 2,5 bis 2,8 Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Im Vormonat hatten sie bei 2,1 bis 2,5 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in den sechs Bundesländern um 0,2 bis 0,9 Prozent.

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Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,7 (Vormonat: minus 0,3) Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,7 (2,3) Prozent steigen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

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Juli Juni

Bayern +0,6% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,5% gg Vj

Baden-Württemberg +0,8% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,1% gg Vj

Sachsen +0,2% gg Vm -0,3% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,3% gg Vj

Hessen +0,7% gg Vm -0,2% gg Vm

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+2,7% gg Vj +2,3% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,9% gg Vm -0,4% gg Vm

+2,7% gg Vj +2,1% gg Vj

Brandenburg +0,7% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,7% gg Vj +2,4% gg Vj

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Deutschland +0,7% gg Vm* -0,3% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,7% gg Vj* +2,3% gg Vj

*Prognose

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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DJG/apo/kla

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July 30, 2026 04:16 ET (08:16 GMT)