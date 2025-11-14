DAX23.688 -1,5%Est505.654 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.138 -0,8%
TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)

14.11.25 11:09 Uhr

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

. Q3 Q2 Q3 Q2

Eurozone-20 +0,2 +0,1 +1,4 +1,5

EU-27 +0,3 +0,2 +1,6 +1,6

Belgien +0,3 +0,2 +1,1 +1,0

Bulgarien +0,7 +0,9 +3,2 +3,4

Dänemark k.A. +1,0 k.A. +1,6

Deutschland 0,0 -0,2 +0,3 +0,3

Estland +0,2 +0,6 +0,9 +0,5

Finnland* -0,1 -0,4 -0,9 0,0

Frankreich +0,5 +0,3 +0,9 +0,7

Griechenland k.A. +0,6 k.A. +1,7

Irland -0,1 +0,2 +12,3 +18,0

Italien 0,0 -0,1 +0,4 +0,5

Kroatien k.A. +1,1 k.A. +3,4

Lettland k.A. +0,1 k.A. +1,1

Litauen -0,2 +0,6 +1,9 +3,2

Luxemburg k.A. +0,6 k.A. -0,2

Malta k.A. +0,6 k.A. +2,3

Niederlande* +0,4 +0,3 +1,6 +1,7

Österreich +0,1 -0,1 +0,6 +0,5

Polen +0,8 +0,8 +3,7 +3,0

Portugal +0,8 +0,7 +2,4 +1,8

Rumänien -0,2 +1,0 +1,4 +2,2

Schweden* +1,1 +0,6 +2,4 +1,5

Slowakei +0,3 +0,2 +0,9 +0,7

Slowenien +0,8 +0,9 +1,6 +0,9

Spanien +0,6 +0,8 +2,8 +3,0

Tschechien +0,7 +0,5 +2,7 +2,6

Ungarn 0,0 +0,5 +0,6 +0,2

Zypern +0,9 +0,7 +3,6 +3,6

Island k.A. -0,7 k.A. -0,7

Norwegen k.A. +0,8 k.A. -1,3

Schweiz k.A. +0,2 k.A. +1,5

USA k.A. +0,9 k.A. +2,1

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 05:10 ET (10:10 GMT)