TABELLE/EU-BIP 4Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

Q4 Q3 Q4 Q3

Eurozone -21 +0,3 +0,3 +1,3 +1,4

Eurozone-20 +0,3 +0,3 +1,3 +1,4

EU-27 +0,3 +0,4 +1,5 +1,6

Belgien +0,2 +0,3 +1,1 +1,0

Bulgarien +0,8 +0,7 +2,9 +3,1

Dänemark k.A. +2,2 k.A. +4,0

Deutschland +0,3 0,0 +0,4 +0,3

Estland 0,0 +0,2 +1,0 +0,9

Finnland* +0,6 -0,3 0,0 -0,6

Frankreich +0,2 +0,5 +1,1 +0,9

Griechenland k.A. +0,6 k.A. +2,0

Irland -0,6 -0,3 +6,7 +10,9

Italien +0,3 +0,2 +0,8 +0,6

Kroatien k.A. +0,3 k.A. +2,6

Lettland k.A. +0,6 k.A. +1,8

Litauen +1,7 -0,1 +2,5 +2,1

Luxemburg k.A. +1,1 k.A. +2,7

Malta k.A. +0,6 k.A. +2,7

Niederlande* +0,5 +0,5 +1,8 +1,8

Österreich +0,2 +0,4 +0,7 +1,0

Polen +1,0 +0,9 +3,6 +4,0

Portugal +0,8 +0,7 +1,9 +2,3

Rumänien -1,9 -0,1 -1,6 +1,4

Schweden* +0,2 +0,9 +1,8 +2,6

Slowakei +0,2 +0,3 +0,8 +0,9

Slowenien k.A. +0,8 k.A. +1,6

Spanien +0,8 +0,6 +2,6 +2,7

Tschechien +0,5 +0,8 +2,4 +2,8

Ungarn +0,2 0,0 +0,5 +0,7

Zypern +1,4 +0,9 +4,5 +3,6

Island** k.A. -0,2 k.A. +0,2

Norwegen k.A. +1,1 k.A. +2,2

Schweiz k.A. -0,5 k.A. +0,5

USA k.A. +1,1 k.A. +2,3

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

** Die irische BIP-Schnellschätzung wird als CSO Frontier Series Output eingestuft. Bei der Interpretation der Statistiken ist besondere Sorgfalt geboten, da neue, in der Entwicklung befindliche Methoden und/oder möglicherweise unvollständige Datenquellen verwendet werden können.

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Datenk.A. Eurostat

- Webseitek.A. httpsk.A.//ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autork.A. murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 05:08 ET (10:08 GMT)