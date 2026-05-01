TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern

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Heute im Fokus

Citigroup vergibt neues Top-Kursziel für Infineon. SEC-Pläne für Krypto-Aktien sorgen für Kursfantasie bei Hyperliquid Strategies-Aktie. Ottobock weist Vorwürfe von Leerverkäufer zurück. Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz auf. Commerzbank warnt vor UniCredit-Risiken. Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück. Google rüstet Suchmaske für KI-Ära auf.