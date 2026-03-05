TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern (Vorabschätzung)
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Apr 26 Mrz 26 Apr 26 Mrz 26
Belgien +1,4 +0,2 +4,3 +2,2
Bulgarien +2,0 +0,9 +6,2 +2,8
Deutschland +0,5 +1,2 +2,9 +2,8
Estland +0,9 -0,2 +3,3 +3,5
Finnland 0,0 +0,7 +2,3 +2,5
Frankreich +1,2 +1,1 +2,5 +2,0
Griechenland +1,7 +2,0 +4,6 +3,4
Irland +0,5 +1,7 +3,6 +3,6
Italien +1,7 +1,6 +2,9 +1,6
Kroatien +1,4 +1,2 +5,4 +4,6
Lettland +0,6 +2,1 +3,0 +3,4
Litauen +0,7 +1,6 +4,9 +4,4
Luxemburg +2,0 +1,8 +5,2 +3,8
Malta +3,3 +1,1 +2,4 +2,3
Niederlande +1,7 +0,8 +2,5 +2,6
Österreich +0,4 +1,0 +3,3 +3,1
Portugal +2,0 +1,1 +3,3 +2,7
Slowakei +0,4 0,0 +4,0 +3,7
Slowenien +1,8 +0,4 +3,4 +2,4
Spanien +0,7 +1,5 +3,5 +3,4
Zypern +2,2 +1,0 +3,0 +1,5
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)