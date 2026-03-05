DAX24.015 +0,3%Est505.805 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +0,7%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.915 +0,1%Euro1,1718 +0,3%Öl116,2 -4,5%Gold4.643 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern (Vorabschätzung)

30.04.26 12:16 Uhr

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Apr 26 Mrz 26 Apr 26 Mrz 26

Belgien +1,4 +0,2 +4,3 +2,2

Bulgarien +2,0 +0,9 +6,2 +2,8

Deutschland +0,5 +1,2 +2,9 +2,8

Estland +0,9 -0,2 +3,3 +3,5

Finnland 0,0 +0,7 +2,3 +2,5

Frankreich +1,2 +1,1 +2,5 +2,0

Griechenland +1,7 +2,0 +4,6 +3,4

Irland +0,5 +1,7 +3,6 +3,6

Italien +1,7 +1,6 +2,9 +1,6

Kroatien +1,4 +1,2 +5,4 +4,6

Lettland +0,6 +2,1 +3,0 +3,4

Litauen +0,7 +1,6 +4,9 +4,4

Luxemburg +2,0 +1,8 +5,2 +3,8

Malta +3,3 +1,1 +2,4 +2,3

Niederlande +1,7 +0,8 +2,5 +2,6

Österreich +0,4 +1,0 +3,3 +3,1

Portugal +2,0 +1,1 +3,3 +2,7

Slowakei +0,4 0,0 +4,0 +3,7

Slowenien +1,8 +0,4 +3,4 +2,4

Spanien +0,7 +1,5 +3,5 +3,4

Zypern +2,2 +1,0 +3,0 +1,5

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)