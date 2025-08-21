DAX24.347 -0,3%ESt505.480 -0,1%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,59 +1,0%Gold3.327 +0,3%
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Juli nach Ländern

20.08.25 10:59 Uhr

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Jul 25 Jun 25 Jul 25 Jun 25

Eurozone-20 0,0 +0,3 +2,0 +2,0

EU-27 +0,1 +0,3 +2,4 +2,3

Belgien -0,8 +0,5 +2,6 +2,9

Bulgarien +1,4 +0,4 +3,4 +3,1

Dänemark +1,7 +0,3 +2,2 +1,8

Deutschland +0,4 +0,1 +1,8 +2,0

Estland +0,6 +1,1 +5,6 +5,2

Finnland +0,3 -0,2 +1,9 +1,9

Frankreich +0,3 +0,4 +0,9 +0,9

Griechenland -0,3 +1,3 +3,7 +3,6

Irland +0,2 +0,5 +1,6 +1,6

Italien -1,0 +0,2 +1,7 +1,8

Kroatien +1,2 +0,8 +4,5 +4,4

Lettland +0,1 +0,2 +3,9 +3,9

Litauen +0,1 +0,2 +3,4 +3,2

Luxemburg -0,3 +0,3 +2,6 +2,4

Malta +0,4 +1,2 +2,5 +2,5

Niederlande +1,0 0,0 +2,5 +2,8

Österreich +0,1 +0,3 +3,7 +3,2

Polen +0,3 +0,1 +2,9 +3,4

Portugal -0,3 +0,1 +2,5 +2,1

Rumänien +1,3 +0,4 +6,6 +5,8

Schweden +0,3 +0,6 +3,1 +2,9

Slowakei +0,4 +0,3 +4,6 +4,6

Slowenien +0,3 +0,6 +2,9 +2,5

Spanien -0,3 +0,7 +2,7 +2,3

Tschechien +0,4 +0,2 +2,5 +2,8

Ungarn +0,4 +0,2 +4,2 +4,6

Zypern +0,4 +0,4 +0,1 +0,5

Island +0,5 +1,8 +3,7 +3,9

Norwegen +0,9 +0,2 +3,1 +2,7

Schweiz +0,3 +0,2 +0,1 +0,2

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)