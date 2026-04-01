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TABELLE/EU-Verbraucherpreise März nach Ländern

16.04.26 11:17 Uhr

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Mrz 26 Feb 26 Mrz 26 Feb 26

Eurozone +1,3 +0,6 +2,6 +1,9

EU +1,1 +0,6 +2,8 +2,1

Belgien +0,3 +2,5 +2,2 +1,4

Bulgarien +1,0 +0,2 +2,8 +2,1

Dänemark 0,0 +0,9 +1,0 +0,5

Deutschland +1,2 +0,4 +2,8 +2,0

Estland 0,0 +0,8 +3,5 +3,2

Finnland +0,8 +1,2 +2,5 +1,8

Frankreich +1,1 +0,7 +2,0 +1,1

Griechenland +2,1 +0,3 +3,4 +3,1

Irland +1,8 +0,8 +3,6 +2,5

Italien +1,7 +0,5 +1,6 +1,5

Kroatien +1,2 +0,3 +4,6 +3,9

Lettland +1,9 +0,3 +3,4 +2,4

Litauen +1,5 +1,0 +4,4 +3,3

Luxemburg +1,8 +1,4 +3,8 +1,8

Malta +1,2 +0,4 +2,3 +2,3

Niederlande +0,8 +1,5 +2,6 +2,3

Österreich +1,1 +0,8 +3,1 +2,3

Polen +0,9 +0,4 +3,2 +2,5

Portugal +2,3 +0,1 +2,7 +2,1

Rumänien +0,9 +0,6 +9,0 +8,3

Schweden -0,7 +0,7 +1,5 +1,7

Slowakei 0,0 +0,1 +3,7 +4,0

Slowenien +0,4 +0,6 +2,4 +2,8

Spanien +1,7 +0,4 +3,4 +2,5

Tschechien +0,6 -0,1 +1,5 +1,0

Ungarn +0,5 0,0 +2,1 +1,6

Zypern +1,1 0,0 +1,5 +0,9

Island +0,8 +1,3 +5,0 +4,7

Norwegen +0,2 +0,7 +3,6 +2,6

Schweiz +0,1 0,0 +0,6 +0,5

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

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April 16, 2026 05:17 ET (09:17 GMT)