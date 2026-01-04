TABELLE/EU-Verbraucherpreise März nach Ländern (Vorabschätzung)
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Mrz 26 Feb 26 Mrz 26 Feb 26
Eurozone +1,2 +0,6 +2,5 +1,9
Belgien +0,2 +2,5 +2,0 +1,4
Bulgarien +0,9 +0,2 +2,6 +2,1
Deutschland +1,2 +0,4 +2,8 +2,0
Estland -0,2 +0,8 +3,3 +3,2
Finnland +0,7 +1,2 +2,4 +1,8
Frankreich +1,1 +0,7 +1,9 +1,1
Griechenland +2,0 +0,3 +3,3 +3,1
Irland +1,7 +0,8 +3,6 +2,5
Italien +1,6 +0,5 +1,5 +1,5
Kroatien +1,2 +0,3 +4,7 +3,9
Lettland +2,1 +0,3 +3,6 +2,4
Litauen +1,6 +1,0 +4,5 +3,3
Luxemburg +1,8 +1,4 +3,8 +1,8
Malta +1,1 +0,4 +2,3 +2,3
Niederlande +0,8 +1,5 +2,6 +2,3
Österreich +1,1 +0,8 +3,1 +2,3
Portugal +2,3 +0,1 +2,7 +2,1
Slowakei 0,0 +0,1 +3,7 +4,0
Slowenien +0,4 +0,6 +2,4 +2,8
Spanien +1,5 +0,4 +3,3 +2,5
Zypern +1,0 0,0 +1,5 +0,9
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 05:14 ET (09:14 GMT)