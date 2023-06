TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern

GO

Heute im Fokus

Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest. Anteilseigner von Deutsche Wohnen gegen Sonderprüfung eines Milliardenkredits an Vonovia. Lenzing nimmt bei Kapitalerhöhung hunderte Millionen Euro ein. Bundesbank pessimistisch: Deutsches BIP dürfte 2023 schrumpfen. EZB denkt offenbar über Leitzins-Korridor nach.