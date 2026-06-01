TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern

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Heute im Fokus Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel im Fokus thyssenkrupp: Börsengang der Materialsparte TK Accelis noch 2026 geplant. HENSOLDT kooperiert mit ukrainischem Rüstungsunternehmen Fire Point. AUTO1 erwartet Wachstum in allen Kernbereichen. Hackergruppe FulcrumSec prüft Verkauf von Daten aus Novo-Nordisk-Angriff. MSC prüft wohl einen Einstieg bei Hapag-Lloyd.

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