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TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern

17.06.26 11:38 Uhr

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Mai 26 Apr 26 Mai 26 Apr 26

Euroraum +0,1 +1,0 +3,2 +3,0

EU +0,1 +0,9 +3,3 +3,2

Belgien -0,3 +1,3 +4,0 +4,2

Bulgarien +0,3 +1,8 +6,3 +6,0

Dänemark +0,6 +0,3 +1,8 +1,2

Deutschland -0,1 +0,5 +2,7 +2,9

Estland +0,5 +0,9 +3,6 +3,2

Finnland +0,5 0,0 +2,8 +2,4

Frankreich +0,1 +1,2 +2,8 +2,5

Griechenland +0,6 +1,6 +4,9 +4,6

Irland -0,2 +0,5 +3,5 +3,6

Italien +0,3 +1,6 +3,2 +2,8

Kroatien +0,1 +1,4 +4,9 +5,4

Lettland +0,6 +0,6 +3,5 +2,9

Litauen -0,1 +0,7 +5,1 +4,9

Luxemburg -0,2 +2,0 +4,5 +5,2

Malta +1,4 +3,4 +2,1 +2,5

Niederlande 0,0 +1,7 +3,4 +2,5

Österreich +0,1 +0,5 +3,7 +3,4

Polen -0,1 +0,6 +3,3 +3,4

Portugal +0,4 +1,9 +3,1 +3,3

Rumänien +0,7 +0,7 +9,7 +9,5

Schweden +1,0 -0,7 +1,1 +0,5

Slowakei +0,4 +0,5 +4,0 +4,1

Slowenien +0,3 +1,8 +3,8 +3,4

Spanien +0,1 +0,7 +3,6 +3,5

Tschechien +0,2 +0,5 +1,8 +2,1

Ungarn 0,0 +0,5 +2,3 +2,6

Zypern +0,7 +2,2 +3,5 +3,0

Island +0,4 +0,6 +4,8 +4,9

Norwegen +0,2 +0,4 +3,1 +3,4

Schweiz +0,1 +0,6 +0,9 +0,5

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

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June 17, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)