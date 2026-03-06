TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern (Vorabschätzung)
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Mai 26 Apr 26 Mai 26 Apr 26
Belgien -0,2 +1,4 +4,1 +4,2
Bulgarien +0,3 +2,0 +6,3 +6,0
Deutschland -0,1 +0,5 +2,7 +2,9
Estland +0,9 +0,9 +4,0 +3,2
Finnland +0,7 0,0 +3,0 +2,4
Frankreich +0,1 +1,2 +2,8 +2,5
Griechenland +0,7 +1,7 5,0 +4,6
Irland -0,2 +0,5 +3,5 +3,6
Italien +0,4 +1,7 +3,3 +2,8
Kroatien +0,1 +1,4 +4,9 +5,4
Lettland +0,5 +0,6 +3,4 +2,9
Litauen -0,1 +0,7 +5,1 +4,9
Luxemburg -0,2 +2,0 +4,5 +5,2
Malta +1,3 +3,3 +2,1 +2,5
Niederlande 0,0 +1,7 +3,4 +2,5
Österreich +0,1 +0,4 +3,7 +3,4
Portugal +0,4 +2,0 +3,1 +3,3
Slowakei +0,4 +0,4 +4,0 +4,1
Slowenien +0,3 +1,8 +3,8 +3,4
Spanien +0,1 +0,7 +3,6 +3,5
Zypern +0,9 +2,2 +3,7 +3,0
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
June 02, 2026 05:28 ET (09:28 GMT)