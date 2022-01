TABELLE/Jahresteuerung in Bundesländern weiter über 5 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland bleibt im Dezember auf hohem Niveau und hat sich in den Bundesländern teilweise noch beschleunigt. Dies gilt für Nordrhein-Westfalen, wo sich die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 5,2 (November: 5,1) Prozent erhöhten, und in Hessen mit 5,4 nach 5,3 Prozent. In Brandenburg blieb die Jahresrate bei 5,7 Prozent, was wie bereits im November den Spitzenwert unter den Bundesländern bedeutet.

Im Jahresdurchschnitt 2021 nennen die Statistiker aus Düsseldorf einen Preisanstieg von 3,2 Prozent, jene aus Hessen 3,1 Prozent.

Damit zeichnet sich ab, dass die Jahresinflation in Deutschland im Dezember wieder eine 5 vor dem Komma haben und möglicherweise sogar höher als im Vormonat liegen wird. Seit Monaten wird die Teuerung angeheizt von steigenden Energiepreisen. Hinzu kommen Materialmangel und Lieferengpässe sowie die Einführung der CO2-Abgabe zu Jahresanfang und der Basiseffekt durch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen sind nach einem Rückgang im November von 0,2 Prozent. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge leicht auf 5,1 (5,2) Prozent zurückgehen.

===

Dezember November

+++ veröffentlicht

Nordrhein-Westfalen +0,5% gg Vm -0,3% gg Vm

+5,2% gg Vj +5,1% gg Vj

Hessen +0,7% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,4% gg Vj +5,3% gg Vj

Brandenburg +0,6% gg Vm -0,2% gg Vm

+5,7% gg Vj +5,7% gg Vm

+++ noch nicht veröffentlicht

Bayern xx,x% gg Vm -0,2% gg Vm

xx,x% gg Vj +5,3% gg Vj

Sachsen xx,x% gg Vm -0,2% gg Vm

xx,x% gg Vj +5,0% gg Vj

Baden-Württemberg xx,x% gg Vm -0,1% gg Vm

xx,x% gg Vj +4,9% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland PROGNOSE +0,3% gg Vm* -0,2% gg Vm

(14.00 Uhr) +5,1% gg Vj* +5,2% gg Vj

*Prognose

===

