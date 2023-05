TABELLE/Preisauftrieb in Bundesländern lässt im Mai nach

(NEU: Sachsen)

FRANKFURT (Dow Jones)--In einer Reihe von Bundesländern hat der Preisauftrieb im Mai deutlich nachgelassen. So sank die jährliche Inflationsrate etwa in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 5,7 (Vormonat: 6,8) Prozent, in Bayern auf 6,1 (7,2) Prozent und in Baden-Württemberg auf 6,6 (7,3) Prozent. Ausschlaggebend für diese deutlichen Rückgänge ist vor allem ein Basiseffekt durch das hohe Preisniveau im Vorjahr aufgrund des Krieges in der Ukraine. Damals waren insbesondere die Energiepreise stark gestiegen; dieser Anstieg fällt jetzt im Jahresvergleich wieder heraus.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 (Vormonat: 0,4) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate sollte der Prognose zufolge auf 6,5 (7,2) Prozent sinken.

===

Mai April

+++ veröffentlicht

Nordrhein-Westfalen -0,2% gg Vm +0,5% gg Vm

+5,7% gg Vj +6,8% gg Vm

Bayern -0,1% gg Vm +0,4% gg Vm

+6,1% gg Vj +7,2% gg Vj

Baden-Württemberg +0,1% gg Vm +0,5% gg Vm

+6,6% gg Vj +7,3% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm

+5,9% gg Vj +6,9% gg Vj

Brandenburg +0,1% gg Vm +0,4% gg Vm

+6,3% gg Vj +7,6% gg Vm

Sachsen -0,3% gg Vm +0,3% gg Vm

+6,5% gg Vj +7,6% gg Vj

+++ noch nicht veröffentlicht

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,3% gg Vm* +0,4% gg Vm

(14.00 Uhr) +6,5% gg Vj* +7,2% gg Vj

*Prognose

===

