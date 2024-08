TABELLE/Preisdruck in Bundesländern sinkt im August

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Preisdaten aus einer Reihe von Bundesländern deuten auf eine rückläufige Inflation im August. In Nordrhein-Westfalen fiel die jährliche Inflationsrate auf 1,7 (Vormonat: 2,3) Prozent, in Bayern sank sie auf 2,1 (2,5) Prozent und in Sachsen auf 2,6 (3,1) Prozent wie die Statistischen Landesämter berichteten. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise mit Raten von 0,1 bis 0,3 Prozent.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 (Vormonat: 0,3) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (2,3) sinken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

August Juli

Baden-Württemberg -0,3% gg Vm +0,3% gg Vm

+1,5% gg Vj +2,1% gg Vj

Bayern -0,1% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,5% gg Vj

Brandenburg -0,2% gg Vm +0,3% gg Vm

+1,7% gg Vj +2,6% gg Vj

Hessen -0,1% gg Vm +0,3% gg Vm

+1,5% gg Vj +1,8% gg Vj

Nordrhein-Westfalen -0,1% gg Vm +0,3% gg Vm

+1,7% gg Vj +2,3% gg Vj

Sachsen -0,2% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,6% gg Vj +3,1% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,1% gg Vm* +0,3% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,3% gg Vj

*Prognose

===

