TABELLE/Preisdruck in Bundesländern steigt im Mai

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai in einer Reihe von Bundesländern zugenommen. So stiegen zum Beispiel die Verbraucherpreise in Bayern mit einer Jahresrate von 2,7 (Vormonat: 2,5) Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. In Nordrhein-Westfalen erhöhte sich die Jahresrate auf 2,5 (2,3) Prozent und in Sachsen auf 3,1 (2,7) Prozent.

Der erhöhte Preisdruck beruht auf Basiseffekten, etwa der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023, die die durchschnittlichen Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr damals schlagartig sinken ließ, was die Inflation jetzt für sich genommen wieder erhöht hat. Zudem sind die Kfz-Versicherungsprämien die Flugticketsteuer gestiegen.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 (Vormonat: 0,5) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,5 (2,2) Prozent klettern. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Mai April

Baden-Württemberg +0,2% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,1% gg Vj

Bayern +0,1% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,7% gg Vj +2,5% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm +0,6% gg Vm

+2,9% gg Vj +3,0% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,6% gg Vm

+1,9% gg Vj +1,9% gg Vj

Nordrhein-Westfalen 0,0% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,3% gg Vj

Sachsen +0,1% gg Vm +0,6% gg Vm

+3,1% gg Vj +2,7% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,2% gg Vm* +0,5% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,5% gg Vj* +2,2% gg Vj

*Prognose

===

