TABELLE/Preisdruck in den Bundesländern im März sehr hoch

FRANKFURT (Dow Jones)--In einer Reihe von Bundesländern sind die Verbraucherpreise im März außergewöhnlich stark gestiegen. So erhöhte sich die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen auf 7,6 Prozent, in Bayern auf 7,8 Prozent und in Hessen auf 8,0 Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten.

Wegen des Ukraine-Krieges müssen sich die Verbraucher in Deutschland auf einen Preisschub einstellen. Die durch die Krieg weiter steigenden Preise für Öl und Lebensmittel dürften die ohnehin hohe Inflation weiter anheizen. Mittlerweile rechnen die Fachleute der Bundesbank damit, dass die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 5 Prozent erreichen könnte.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) hatten Volkswirte erwartet, dass die Verbraucherpreise im März gegenüber dem Vormonat um 1,6 (Februar: 0,9) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate sollte der Prognose zufolge auf 6,2 (5,1) Prozent zulegen.

===

März Februar

+++ veröffentlicht

Nordrhein-Westfalen +2,7% gg Vm +1,0% gg Vm

+7,6% gg Vj +5,3% gg Vj

Bayern +2,8% gg Vm +1,2% gg Vm

+7,8% gg Vj +5,3% gg Vj

Hessen +2,6% gg Vm +0,8% gg Vm

+8,0% gg Vj +5,7% gg Vj

Brandenburg +2,6% gg Vm +0,8% gg Vm

+7,3% gg Vj +5,4% gg Vm

+++ noch nicht veröffentlicht

Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,8% gg Vm

xx,x% gg Vj +4,7% gg Vj

Sachsen xx,x% gg Vm +0,9% gg Vm

xx,x% gg Vj +4,9% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland PROGNOSE +1,6% gg Vm* +0,9% gg Vm

(14.00 Uhr) +6,2% gg Vj* +5,1% gg Vj

*Prognose

===

