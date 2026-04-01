DAX23.965 -0,2%Est505.807 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +2,5%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.885 +1,1%Euro1,1700 -0,1%Öl114,4 +2,8%Gold4.567 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Geely, Siltronic, TRATON im Fokus
Top News
Ausblick: Volkswagen (VW) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Volkswagen (VW) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tesla-Aktie: Enttäuschendes Optimus-Update sorgt für lange Gesichter Tesla-Aktie: Enttäuschendes Optimus-Update sorgt für lange Gesichter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TABELLE/Statistische Landesämter melden etwas geringeren Preisanstieg

29.04.26 10:13 Uhr

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland könnte im April etwas weniger stark als erwartet zugenommen haben. Die Statistischen Ämter von sechs Bundesländern melden einen monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 bis 0,6 Prozent und eine Veränderung der Jahresteuerungsrate zwischen minus 0,1 und plus 0,1 Prozentpunkt. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte bisher, dass die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent auf Monats- und 2,9 (2,7) Prozent auf Jahressicht gestiegen sind. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

April März

Bayern +0,5% gg Vm +1,2% gg Vm

+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj

Baden-Württemberg +0,6% gg Vm +0,9% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,5% gg Vj

Sachsen +0,6% gg Vm +1,1% gg Vm

+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj

Hessen +0,4% gg Vm +1,1% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,9% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,4% gg Vm +1,2% gg Vm

+2,7% gg Vj +2,7% gg Vj

Brandenburg +0,6% gg Vm +1,1% gg Vm

+2,9% gg Vj +2,8% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,6% gg Vm* +1,1% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,9% gg Vj* +2,7% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)