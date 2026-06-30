TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026
Werte in diesem Artikel
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2. Quartal 2026 2025 Veränderung
gg Vorjahr
STELLANTIS 328.284 309.973 +6%
GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%
TOYOTA 673,971 k.A. +1,1%
HYUNDAI 245.180 235.726 +4%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 14:28 ET (18:28 GMT)
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