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TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026

01.07.26 20:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
67,17 EUR -0,40 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
7,82 EUR -0,18 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
89,00 USD -31,00 USD -25,83%
Charts|News|Analysen
Stellantis
5,17 EUR 0,18 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
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Toyota Motor Corp.
15,35 EUR 0,31 EUR 2,08%
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===

2. Quartal 2026 2025 Veränderung

gg Vorjahr

STELLANTIS 328.284 309.973 +6%

GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%

TOYOTA 673,971 k.A. +1,1%

HYUNDAI 245.180 235.726 +4%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 14:28 ET (18:28 GMT)

In eigener Sache

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
26.06.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
02.06.2026Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.2026Stellantis BuyUBS AG
26.05.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
26.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.2026Stellantis BuyUBS AG
26.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Stellantis BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
26.05.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.05.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.05.2026Stellantis Equal WeightBarclays Capital
22.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

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