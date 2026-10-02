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TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
70.36 EUR 2.41 EUR 3.55 %
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Stellantis
4.09 EUR -0.02 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Toyota Motor Corp.
16.10 EUR -0.07 EUR -0.43 %
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===

3. Quartal 2026 2025 Veränderung

gg Vorjahr

STELLANTIS 324.277 324.825 0%

GENERAL MOTORS 670.974 k.A. -5,5%

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TOYOTA 201.306 185.748 +8,4%

davon Marke Lexus 29.837 26.789 +11,4%

HYUNDAI 246.896 239.069 +3 %

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

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