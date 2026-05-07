TABELLE/Verbraucherpreise in Bundesländern sinken im Juni

DOW JONES--Der Inflationsdruck in sechs deutschen Bundesländern hat sich im Juni verringert. Wie aus vorläufigen Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter hervor geht, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 bis 0,4 Prozent, und die Jahresteuerungsraten gingen um 0,1 bis 0,5 Prozentpunkte zurück. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte bisher, dass die Verbraucherpreise auf dem Niveau des Vormonats stagniert haben und wie im Mai um 2,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

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Juni Mai

Bayern -0,2% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,6% gg Vj

Baden-Württemberg -0,2% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,4% gg Vj

Sachsen -0,3% gg Vm -0,1% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,8% gg Vj

Hessen -0,2% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,6% gg Vj

Nordrhein-Westfalen -0,4% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,1% gg Vj +2,4% gg Vj

Brandenburg -0,2% gg Vm -0,1% gg Vm

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+2,4% gg Vj +2,8% gg Vj

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Deutschland 0,0% gg Vm* -0,2% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,6% gg Vj* +2,6% gg Vj

*Prognose

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

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June 30, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)