TABELLE/Verbraucherpreise steigen in Bundesländern deutlich

DOW JONES--In sechs deutschen Bundesländern sind die Verbraucherpreise im März im Zuge des Nahost-Kriegs deutlich gestiegen. Wie aus Daten der Statistischen Landesämter hervor geht, erhöhten sich die Preise gegenüber dem Vormonat um 0,9 bis 1,2 Prozent und lagen um 2,5 bis 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Durchschnitt der sechs Bundesländer kletterte die Teuerungsrate um knapp 0,8 Prozentpunkte. Das entspricht in etwa der Prognose für die landesweite Inflationsentwicklung.

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Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 1,2 und 2,7 (Februar: 1,9) Prozent gestiegen sind. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

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März Februar

Bayern +1,2% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,8% gg Vj +1,9% gg Vj

Baden-Württemberg +0,9% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,5% gg Vj +1,8% gg Vj

Sachsen +1,1% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,3% gg Vj

Hessen +1,1% gg Vm +0,4% gg Vm

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+2,9% gg Vj +2,2% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +1,2% gg Vm 0,2% gg Vm

+2,7% gg Vj +1,8% gg Vj

Brandenburg +1,1% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,8% gg Vj +2,0% gg Vj

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Deutschland +1,2% gg Vm* +0,2% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,7% gg Vj* +1,9% gg Vj

*Prognose

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)