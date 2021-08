TABELLE/Wochenbericht EZB-Anleihekäufe

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Dow schwächer -- DAX in Rot -- United Internet beschließt Aktienrückkauf -- BioNTech mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung -- Delivery Hero, Deliveroo, Goldpreis im Fokus

Wacker Neuson mit Gewinnsprung. Buffett-Holding Berkshire Hathaway erneut mit kräftigem Gewinn. Saudi Aramco-Profit klettert deutlich. VW-Chef sieht großes Job-Potenzial in Autoindustrie. Carlyle will Schaltbau übernehmen. Hypoport steigert Gewinn deutlich. BVB-Chef Watzke appelliert nach Verlustjahr an Fans und Politik. Corona-Krise lastet auf Bertrandt.