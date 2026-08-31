DAX 25.970 -1,1%ESt50 6.369 -0,8%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -3,1%Nas 26.066 -1,2%Bitcoin 66.706 -1,4%Euro 1,1589 -0,3%Öl 95,1 +5,1%Gold 4.328 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Täuschungsmanöver

Netflix-Aktie in Rot: Trump-Dokumentation angekündigt

Netflix-Aktie in Rot: Trump-Dokumentation angekündigt

Der Streaming-Anbieter Netflix will das spektakuläre Täuschungsmanöver um die heimliche Abreise von US-Präsident Donald Trump aus der Türkei in einer Dokumentation nachzeichnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
70.95 EUR 1.28 EUR 1.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der Film "Instadocs: Der fliegende Köder" soll am 4. September erscheinen, wie Netflix mitteilte. Darin kommen unter anderem Journalisten zu Wort, die Trump auf der Reise begleiteten.

Werbung

Die Dokumentation zeige, "wie weit der Secret Service ging, um den Präsidenten zu schützen, während die Presse ahnungslos mitflog", hieß es von Netflix. Die "Washington Post" hatte Anfang August enthüllt, dass das Weiße Haus im Juli nach dem Nato-Gipfel nur vorgetäuscht hatte, dass Trump mit einer Regierungsmaschine aus Ankara abgeflogen war.

Hintergrund der Täuschung soll eine Bedrohung aus dem Iran gewesen sein. Der 80-Jährige stieg in Ankara vor laufenden Kameras in die Regierungsmaschine ein, stieg dann aber laut der Zeitung unbemerkt in einen seitlich an dem Jet platzierten Catering-Container. Dessen Laster brachte ihn zu einem kleineren US-Militärflugzeug, mit dem er nach Großbritannien flog. Unter anderem die mitreisende Presse blieb in dem Regierungsflieger. Trump selbst bestätigte das Täuschungsmanöver später.

Im NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 0,24 Prozent auf 80,86 US-Dollar.

/apo/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com, pixinoo / Shutterstock.com

Aktuelle Netflix Aktie News

Werbung

Netflix Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.