Netflix-Aktie in Rot: Trump-Dokumentation angekündigt
Der Streaming-Anbieter Netflix will das spektakuläre Täuschungsmanöver um die heimliche Abreise von US-Präsident Donald Trump aus der Türkei in einer Dokumentation nachzeichnen.
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Der Film "Instadocs: Der fliegende Köder" soll am 4. September erscheinen, wie Netflix mitteilte. Darin kommen unter anderem Journalisten zu Wort, die Trump auf der Reise begleiteten.
Die Dokumentation zeige, "wie weit der Secret Service ging, um den Präsidenten zu schützen, während die Presse ahnungslos mitflog", hieß es von Netflix. Die "Washington Post" hatte Anfang August enthüllt, dass das Weiße Haus im Juli nach dem Nato-Gipfel nur vorgetäuscht hatte, dass Trump mit einer Regierungsmaschine aus Ankara abgeflogen war.
Hintergrund der Täuschung soll eine Bedrohung aus dem Iran gewesen sein. Der 80-Jährige stieg in Ankara vor laufenden Kameras in die Regierungsmaschine ein, stieg dann aber laut der Zeitung unbemerkt in einen seitlich an dem Jet platzierten Catering-Container. Dessen Laster brachte ihn zu einem kleineren US-Militärflugzeug, mit dem er nach Großbritannien flog. Unter anderem die mitreisende Presse blieb in dem Regierungsflieger. Trump selbst bestätigte das Täuschungsmanöver später.
Im NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 0,24 Prozent auf 80,86 US-Dollar.
/apo/DP/he
WASHINGTON (dpa-AFX)
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