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Tag des Sieges in Russland - wirkt Trumps Feuerpause?

09.05.26 06:42 Uhr

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - In Moskau und Kiew hat der Samstag (0.00 Uhr Ortszeit/Freitag 23.00 Uhr MESZ) begonnen und damit der Tag, ab dem eine von US-Präsident Donald Trump vermittelte dreitägige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine greifen soll.

Dabei war nicht sofort klar, wie schnell sich die Streitkräfte beider Seiten auf die Feuerpause einstellen können. Trump kündigte die Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch unerwartet erst wenige Stunden vorher an.

Eine von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe seit Freitag hatte kaum eine Beruhigung der Kämpfe gebracht. Präsident Wladimir Putin wollte damit vor allem erreichen, dass der Tag des Sieges ungestört gefeiert werden kann. Russland erinnert dann an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Geplant ist eine Militärparade auf dem Roten Platz.

Die Ukraine war der offiziellen Warn-App zufolge bei Tagesanbruch fast überall frei von Luftalarm. In Russland meldete der Moskauer Bürgermeister bis kurz vor Mitternacht immer wieder, dass anfliegende ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien./fko/DP/zb