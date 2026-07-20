TAG Immobilien rechnet mit 282 Mio EUR Bruttoerlös durch Robyg-IPO

11.08.26 08:01 Uhr

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--TAG Immobilien rechnet im Zusammenhang mit dem Teil-IPO der polnischen Tochter Robyg im Juni und Juli nun mit einem Bruttoerlös von 282 Millionen Euro für den Konzern. Nach dem IPO bleibe TAG mit einem Anteil von 67,1 Prozent Robyg-Mehrheitsaktionärin und "dem Unternehmen langfristig verbunden", teilte der Hamburger MDAX-Konzern mit.

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Ende Juni hatte TAG mit brutto 295 Millionen Euro aus dem IPO kalkuliert, basierend auf einem verbleibenden Anteil von 66 Prozent.

Laut Investorenpräsentation wird der bei TAG verbliebene Anteil im Rahmen des IPO mit 580 Millionen Euro bewertet. Bezogen auf die historischen Anschaffungskosten für Robyg 2022 habe TAG damit eine Wertsteigerung ihrer Investition von rund 40 Prozent realisiert. Robyg selbst habe basierend auf dem IPO-Preis von 34,00 Zloty je Aktie eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 860 Millionen Euro.

Das im Zuge des IPO freigesetzte Kapital könne der Hamburger Konzern nun gezielt in Mietwohnungsbestände in Deutschland und Polen investieren und damit das Vermietungsergebnis, also den operativen Gewinn FFO I, stärken, das Basis für die Dividendenauschüttung ist.

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TAG rechnet laut Mitteilung aus dem Verkauf der Robyg-Aktien beim IPO mit einem positiven Effekt auf den Nettowert des Unternehmens EPRA NTA (Net Tangible Assets) in der Größenordnung 55 Millionen Euro bzw. etwas 0,30 Euro je Aktie. Außerdem werde sich der Verschuldungsgrad LTV dadurch um rund 3,2 Prozentpunkte verbessern. Diese Effekte seien im Halbjahresabschluss noch nicht enthalten, da die wesentlichen IPO-Transaktionen erst nach dem 30. Juni stattfanden, so TAG.

Der Robyg-Börsengang sei somit eine "echte Win-win-Situation", sagte TAG-Co-CEO und -COO Claudia Hoyer. "Wir schaffen eine eigenständig gelistete Gesellschaft, behalten eine Mehrheitsbeteiligung mit erheblichem Wert und können gleichzeitig Kapital in unser Mietportfolio reinvestieren, was unseren FFO I zusätzlich stärkt. Damit sehen wir die TAG mit ihrem kombinierten Miet- und Verkaufsgeschäft hervorragend für weiteres wertschaffendes Wachstum positioniert."

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

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August 11, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)