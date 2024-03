TAG Immobilien schreibt rote Zahlen - Prognose für 2024 bestätigt

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr die gestiegenen Finanzierungsbedingungen zu spüren bekommen. Unterm Strich stand 2023 ein Verlust von fast 411 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor wurde noch ein Gewinn von gut 117 Millionen Euro erzielt. Um die Schulden zu senken, verkaufte TAG vergangenes Jahr in Deutschland nahezu 1400 Wohnungen. Zudem wurde das deutsche Bestandsportfolio um 11,6 Prozent abgewertet, um dem derzeit schwierigen Umfelds für Immobilienverkäufe Rechnung zu tragen.

Der operative Gewinn (FFO 1) ging 2023 um gut 9 Prozent auf 171,7 Millionen Euro zurück. Damit erfüllte das Unternehmen im Tagesgeschäft seine selbst gesteckten Ziele.

Die bereits Mitte November veröffentlichten Ziele für 2024 bestätigte das Management. Demnach soll der operative Gewinn zwischen 170 und 174 Millionen Euro liegen. Wie ebenfalls bereits bekannt, will TAG für 2023 keine Dividende zahlen./lew/mis