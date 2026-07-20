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TAG Immobilien verlängert Vorstandsvertrag von Co-CEO Hoyer bis 2032

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TAG Immobilien AG
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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--TAG Immobilien bindet COO und Co-CEO Claudia Hoyer bis Ende Juni 2032 an den Konzern. Wie das Hamburger Immobilienunternehmen mitteilte, wurde Hoyers Vertrag im Juli vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert, er endet nun am 30. Juni 2032. Hoyer, die dem Vorstand seit 1. Juli 2012 angehört, führe das Unternehmen weiter in ihrer Rolle als COO und Co-CEO gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied der TAG, Martin Thiel (CFO und Co-CEO), so das MDAX-Unternehmen.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

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11:46 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.