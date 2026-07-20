TAG Immobilien verlängert Vorstandsvertrag von Co-CEO Hoyer bis 2032
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Von Ulrike Dauer
DOW JONES--TAG Immobilien bindet COO und Co-CEO Claudia Hoyer bis Ende Juni 2032 an den Konzern. Wie das Hamburger Immobilienunternehmen mitteilte, wurde Hoyers Vertrag im Juli vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert, er endet nun am 30. Juni 2032. Hoyer, die dem Vorstand seit 1. Juli 2012 angehört, führe das Unternehmen weiter in ihrer Rolle als COO und Co-CEO gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied der TAG, Martin Thiel (CFO und Co-CEO), so das MDAX-Unternehmen.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/brb
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)
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