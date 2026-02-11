DAX25.205 +1,4%Est506.077 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.135 +1,3%Euro1,1881 ±0,0%Öl69,26 -0,5%Gold5.062 -0,5%
Tag nach der Bilanz

TKMS-Aktie: Erstes Börsenquartal mit gemischten Signalen - So reagieren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

12.02.26 12:11 Uhr
TKMS zeigt Rückkehr ins Rampenlicht - Aktie zwischen Boom und Risiko - So reagieren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT | finanzen.net

Der Börsenneuling TKMS hat sein erstes Quartal als börsennotiertes Unternehmen hinter sich gebracht. Die Zahlen werden von Experten durchaus uneinheitlich bewertet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
79,95 EUR 0,45 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
57,44 EUR 0,20 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.598,00 EUR 2,50 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11,67 EUR -0,67 EUR -5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
91,00 EUR -1,95 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TKMS mit Q1-Umsatz bei 545 Millonen Euro
• EBIT stabil
• Analysten bewerten uneinheitlich

Wer­bung

Seit Oktober ist die thyssenkrupp-Tochter TKMS nun als Börsenmitglied gelistet. Entsprechend gespannt warteten Anleger daher auf die erste Bilanzvorlage des Unternehmens nach dem Börsengang.

Erlöse gesunken - Prognose angehoben

Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) ging der Umsatz von TKMS im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 545 Millionen Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stagnierte bei 26 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von zuvor 4,7 auf 4,8 Prozent. Unter dem Strich schmolz der Gewinn um 85 Prozent auf 4 Millionen Euro, maßgeblich waren hier höhere Steuern sowie ein niedrigeres Finanzergebnis.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 traut sich das Unternehmen nun zumindest auf Umsatzseite aber mehr zu: Die Erlöse sollen bis Ende September um zwei bis fünf Prozent zulegen - zuvor waren minus 1 bis plus 2 Prozent anvisiert worden.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin bei 100 bis 150 Millionen Euro liegen, und die entsprechende Marge wird bei mehr als 6 Prozent erwartet.

Wer­bung

Analysten reagieren uneinheitlich

Nicht bei allen Analysten kamen die Zahlen des Börsenneulings gut an. Dass der Aktienmarkt mit Abschlägen auf die jüngsten TKMS-Zahlen reagierte, stößt bei MWB Research auf Unverständnis. Analyst Jens-Peter Rieck bezeichnete das Auftaktquartal als solide und sieht mangels negativer Überraschungen im Bericht eine günstige Kaufgelegenheit beim derzeitigen Kurs.

Ein konträres Bild zeichnet hingegen Bernstein: Analyst Adrien Rabier mahnt trotz des soliden Gesamtergebnisses zur Vorsicht. Insbesondere die Rentabilität im U-Boot-Segment bereite ihm Sorgen und lasse die aktuelle Bewertung der Aktie zu hoch erscheinen, auch wenn er für das Folgequartal bereits Besserungssignale erkennt.

Marktteilnehmer zeigen sich ähnlich ambivalent: Nachdem die TKMS-Aktie am Tag der Bilanzvorlage noch Federn lassen musste, geht es am Donnerstag erneut abwärts: Zeitweise verzeichnet der Anteilsschein auf XETRA ein Minus von 1,19 Prozent auf 91,20 Euro.

Wer­bung

Dabei kommt TKMS die grundsätzlich positive Stimmung am Markt nicht zugute, die andere Rüstungstitel erfasst. Rheinmetall-Aktien legen zeitweise 0,72 Prozent auf 1.603,50 Euro zu, für RENK geht es daneben um 0,07 Prozent auf 57,44 Euro nach oben, während HENSOLDT 0,82 Prozent auf 80 Euro gewinnen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

