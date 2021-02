Tagesbefehl: Bundeswehr verlängert Corona-Hilfseinsatz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr wird ihren Einsatz in der Corona-Pandemie wenn nötig noch deutlich verlängern. "Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben uns gebeten, unseren Hilfseinsatz bei der Testdurchführung in Alten- und Pflegeeinrichtungen bis Ostern fortzusetzen. Wir werden das tun, falls nötig auch darüber hinaus", schrieben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Generalinspekteur Eberhard Zorn am Donnerstag in einem Tagesbefehl an die Truppe. Auch könne das Unterstützungskontingent auf mehr als die bisher eingesetzten 25 000 Soldaten erhöht werden.

Der Einsatz verlange der Bundeswehr viel ab. "Und klar ist auch, dass die Corona-Pandemie die Bundeswehr als Ganzes fordert - von der Ausbildung bis zum Einsatz. Das wird absehbar so bleiben, die Lage wird auch weiterhin keine Rückkehr zur gewohnten Routine erlauben", heißt es in dem Tagesbefehl, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Manches wird liegenbleiben, das wir später nachholen müssen." Die Bewältigung der Corona-Pandemie habe oberste Priorität. Zugleich unternehme die Bundeswehr alles, um den Kernauftrag zu erfüllen./cn/DP/men