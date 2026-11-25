HAMBURG (dpa-AFX) - Die seit 2024 laufende Nachrichtensendung "Tagesschau in Einfacher Sprache" erweitert ihr Angebot und startet einen eigenen WhatsApp-Kanal. Die Inhalte können von Nutzerinnen und Nutzer der App abonniert werden, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. "Mit dem neuen WhatsApp-Kanal erreichen wir die Menschen dort, wo sie sich im Alltag informieren, und machen unser Angebot noch einfacher zugänglich", sagte Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, laut Mitteilung.

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"Die große Resonanz auf die "Tagesschau in Einfacher Sprache" zeigt, wie wichtig verständliche und leicht zugängliche Nachrichtenangebote sind." Zuletzt hatten sich täglich rund 50.000 Menschen im Schnitt im Fernsehen, im Internet und in der ARD-Mediathek die Nachrichtensendung angeschaut. Sie läuft montags bis freitags, um 19.00 Uhr, im ARD-Fernsehsender tagesschau24 und ist auch online zu finden.

Die Nachrichten des Tages in einfacher Sprache aufbereitet

Die "Tagesschau in Einfacher Sprache" greift aus den rund ein Dutzend Beiträgen der beliebtesten deutschen Nachrichtensendung die vier bis sechs wichtigsten Themen heraus und bereitet sie völlig anders auf: keine Fremdwörter, kaum Nebensätze, wenige Silben, kurze Aussagen. Die Moderatorinnen und Moderatoren sprechen in der täglichen Spezialausgabe zudem langsamer und es gibt auch Untertitel.

Das Nachrichtenangebot in einfacher Sprache richtet sich nicht nur an Erwachsene, die komplexe deutsche Texte aus verschiedenen Gründen nicht gut verstehen oder eine Hörbehinderung haben. Auch Menschen, die nach einem anstrengenden Arbeitstag trotzdem gut informiert sein wollen, sowie Schulen, nutzen das Angebot.

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Texte einzelner Beiträge auf WhatApp

Der Nachrichtenkanal kann in der App im Bereich "Aktuelles" über das Suchfeld gesucht und angezeigt werden. Wer regelmäßig Nachrichten bekommen möchte, muss dem Kanal folgen. Geplant ist, dass künftig parallel zur jeweiligen Ausgabe der "Tagesschau in Einfacher Sprache" Texte einzelner Beiträge sowie ein Link zur kompletten Sendung gepostet werden. Der Kanal werde zudem regelmäßig über weitere Nachrichtenangebote in leichter und einfacher Sprache innerhalb der ARD informieren./cgl/DP/zb