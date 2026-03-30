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'Tagesspiegel': Bahn behebt Personalmangel in Stellwerken

31.03.26 06:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat einem Medienbericht zufolge den Personalmangel in ihren Stellwerken weitgehend behoben. "Seit Jahresbeginn 2026 konnte die sogenannte leistungswirksame Personalbesetzungsquote in den Stellwerken bundesweit durchschnittlich zu 100 Prozent gesichert werden", teilte eine Sprecherin des Staatskonzerns dem "Tagesspiegel" mit. Es könne zwar noch vereinzelt zu Engpässen kommen, aber im deutschlandweiten Durchschnitt stünden nun wieder ausreichend Fahrdienstleiter zur Verfügung.

Demnach wurden bis Dezember 2025 insgesamt rund 2.200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Stellwerksdienst eingestellt. Dies entspreche einer Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau./rew/DP/zb