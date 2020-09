Tagestouristen in Mecklenburg-Vorpommern wieder willkommen

GO

Heute im Fokus

DAX rutscht zum Handelsschluss ab -- Bitcoin fällt unter 11.000-Dollar-Marke -- Merck platziert Hybridanleihe im Volumen von einer Milliarde Euro -- Tesla, HELLA, Knorr-Bremse im Fokus

Corona-Beschränkungen treiben Umsatz bei Campbell Soup. Einstieg von Tesla-Chef Musk kein Thema bei Treffen mit CureVac. Amazon schafft weitere 7.000 Stellen in Großbritannien. Facebook stoppt Verkauf von Oculus-VR-Brillen in Deutschland. Sixt expandiert in den USA weiter. UBS-Kaufempfehlung treibt E.ON-Aktie auf Hoch seit sechs Wochen. Covestro auf Dezember-Hoch. Türkische Lira auf Rekordtief. Nach Milliardenverlust: Renault gliedert Geschäft neu.