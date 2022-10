TAGESVORSCHAU/11. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

===

08:00 DE/Öffentlicher Gesamthaushalt 1. Halbjahr

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +6.300 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: +3,6%

zuvor: +3,6%

*** 09:00 DE/VDMA, Maschinenbau-Gipfel (bis 12.10.); u.a. Reden von

Bundeskanzler Scholz (09:25) und EU-Handelskommissar Dombrovskis

*** 11:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, (virtuell) Kapitalmarkttag

(16:30 Medien Call)

11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Spitzenverbände der deutschen

Wirtschaft BDA, BDI, DIHK und ZDH, Klausurtagung, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung

über 5,5 Mrd Euro

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 FR/OECD, Frühindikator September

14:40 DE/VDMA, PK von Präsident Haeusgen, Hauptgeschäftsführer

Brodtmann auf 13. Deutscher Maschinenbau-Gipfel

*** 14:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz zu

"EU and US Perspectives: New Directions for Economic Policy"

*** 15:00 US/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Interview bei IIF-Jahrestagung

*** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum World

Economic Outlook (WEO)

*** 16:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum

Global Financial Stability Report (GFSR)

17:30 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im

FOMC), Rede bei Veranstaltung "Young, Smart and Local"

18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im

FOMC), Rede im Economic Club of New York

20:35 US/BoE-Governor Bailey, Interview bei Jahrestagung des

Internationalen Bankenverbands (IIF)

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der

Metall- und Elektroindustrie Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

===

