DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.245 -1,1%Euro1,1907 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.039 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Februar

10.02.26 06:07 Uhr

===

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

Wer­bung

07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis (11:55 Kapitalmarkttag)

*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK, 11:00 HV)

*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q

PROGNOSE: 7,7%

3. Quartal: 7,7%

*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis

Wer­bung

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis

08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt

Wer­bung

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen

von 5 Mrd EUR

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

3. Quartal: +0,8% gg Vq

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember

Importpreise

PROGNOSE: -0,0% gg Vm

zuvor: k.A.

*** 16:00 US/Lagerbestände November

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)