TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. März
===
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK;
11:15 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK;
11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +17,1 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -2,0% gg Vm
zuvor: +4,0% gg Vm
Importe
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,4% gg Vm
09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz
11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028
im Volumen von 5 Mrd EUR
12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar
PROGNOSE: -1,3% gg Vm
zuvor: -8,4% gg Vm
*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q
*** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar
PROGNOSE: +186,50 Mrd USD
zuvor: +170,51 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +7,0% gg Vj
zuvor: +2,3% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +6,0% gg Vj
zuvor: -8,4% gg Vj
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis
- BE/Ecofin-Treffen
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- k.A. = keine Angaben
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 00:59 ET (04:59 GMT)