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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November (vorläufige Fassung)

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*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q

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07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

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07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 8,4%

2. Quartal: 8,3%

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

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09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/k.A. gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/k.A. gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede

*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz

*** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 18:30 CH/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede im International Center for

Monetary and Banking Studies

*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede

- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

*** - CN/Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: +126,9 Mrd USD

zuvor: +133,5 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +36,1% gg Vj

zuvor: +36,3% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +34,0% gg Vj

zuvor: +31,0% gg Vj

- BE/Ecofin-Budgetberatungen,

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 08:13 ET (13:13 GMT)

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