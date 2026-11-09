TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November (vorläufige Fassung)
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*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q
*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q
PROGNOSE: 8,4%
2. Quartal: 8,3%
07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/k.A. gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/k.A. gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede
*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz
*** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 18:30 CH/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede im International Center for
Monetary and Banking Studies
*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede
- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q
*** - CN/Handelsbilanz Oktober
PROGNOSE: +126,9 Mrd USD
zuvor: +133,5 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +36,1% gg Vj
zuvor: +36,3% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +34,0% gg Vj
zuvor: +31,0% gg Vj
- BE/Ecofin-Budgetberatungen,
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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November 09, 2026 08:13 ET (13:13 GMT)