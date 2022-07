TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. Juli (vorläufige Fassung)

GO

Heute im Fokus

Gassorgen belasten: Wall Street schwächer -- DAX im Minus -- Nordex mit Kapitalerhöhung -- Musks Twitter-Übernahme gestoppt -- thyssenkrupp, BP, Airbus, Uniper im Fokus

Nach Krypto-Crash: Globale Stabilitätswächter fordern robuste Regulierung von Bitcoin & Co. Russland liefert deutlich weniger Gas nach Österreich. Mehr als 100.000 Ford-Autos in USA müssen wegen Feuergefahren in die Werkstatt. Softwareprobleme bei VW wirken sich auf Modellplanung aus. EU-Behörden raten zu Auffrischimpfung für alle ab 60 Jahren. "eBay" aus Firmennamen bei Kleinanzeigen gestrichen.